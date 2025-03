13 viola in prestito per un potenziale incasso da 64,5 mln: ma non tutti verranno riscattati

Interessante focus proposto oggi sulle pagine del Corriere Fiorentino, dal titolo "Una squadra in prestito". Il quotidiano si concentra sui tanti giocatori della Fiorentina attualmente in prestito altrove, che potenzialmente rappresentano un patrimonio da 64,5 milioni di euro, all’atto pratico una squadra intera, riserve incluse, che in estate potrebbe far ritorno al Viola Park. Soltanto in 4 però se ne sono andati con la formula del prestito secco (Christensen alla Salernitana, Valentini al Verona, Bianco al Monza e Kouame all’Empoli), mentre su tutti gli altri pendono le valutazioni delle varie società che possono fare le fortune, o le sfortune, delle casse viola.

Tra tutti è Kayode l’elemento più prezioso, visto che se il Brentford decidesse di riscattarlo dovrebbe pagare 17,5 milioni di euro, anche se a ora l’ipotesi appare remota. Il terzino sta trovando pochissimo spazio con soli 30 minuti di gioco in 4 presenze, senza contare che il recente problema al ginocchio lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite di Premier League. Una situazione simile a quella che sta vivendo Nzola in Francia, attaccante per il quale il Lens difficilmente verserà 9 milioni viste le polemiche successive all’ultima espulsione in campionato e le critiche del suo allenatore molto poco entusiasta dei 6 gol in 19 presenze. Mentre se Sottil non ha ancora superato 90 minuti in campo con la maglia del Milan, per un riscatto da 10 milioni, almeno Ikoné ha trovato il suo primo gol con il Como, tenendo così aperta l’ipotesi di un incasso da 8 milioni. Così chi sta giocando più di tutti è Biraghi che a Torino ha già collezionato 6 presenze nelle gare disputate dall’inizio di febbraio in poi, anche se nel caso dell’ex capitano il milione di euro simbolico che i granata dovrebbero pagare non rappresenta un grande incasso.

In Turchia, al Kasimpasa, non stanno demeritando nemmeno Barak e Brekalo che potrebbero portare nelle casse viola 9 milioni complessivi (6 dal centrocampista ceco, 3 dall’esterno croato) viste le 20 presenze che entrambi hanno collezionato in Süper Lig, mentre è tutto da valutare sia il futuro di Infantino (in prestito all’Al Ain con un riscatto da 7 milioni) sia quello di Sabiri che dopo aver risolto l’accordo con l’Ajman club (che non ha esercitato il riscatto da 3 milioni prefissato nell’ottobre scorso) al termine dell’ultimo mercato invernale è finito in prestito secco fino a giugno al Al-Taawoun nella Lega saudita professionistica.