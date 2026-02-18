Jagiellonia-Fiorentina: i numeri scelti dai giovani convocati

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:43
Redazione FV

Tra i convocati per la gara di Conference Jagiellonia-Fiorentina, nell'elenco di Vanoli sono presenti ben 8 Primavera. Inseriti appositamente come Under nella lista B della Uefa (non ci sono limiti), hanno scelto le seguente numerazione di maglia: Bonanno 63, Bertolini 68, Sadotti 67, Braschi 61, Deli 64, Malagotti 51, Leonardelli 50 e Balbo, già titolare in Coppa Italia, ha scelto il 62.