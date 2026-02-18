RFV "Il segreto dello Jagiellonia è il mercato (e la crisi delle big). Bialystok sta sognando": Kaliszuk racconta lo Jaga

Che squadra affronterà la Fiorentina domani? Parola a Maciej Kaliszuk, giornalista polacco ospite di Radio FirenzeViola, che ci ha descritto così lo Jagiellonia alla vigilia dell'andata del playoff di Conference: "Lo Jagiellonia è una potenza nuova nel calcio polacco, non ha la potenza delle altre big come Legia o del Lech Poznan. Bialystok è una città nella parte più fredda del paese e gli inverni sono molto rigidi, soprattutto quello attuale. E tornando al club, è molto organizzato e con meno soldi degli altri ma con mercati intelligenti è riuscito a imporsi e a vincere negli ultimi anni. Il segreto è appunto il mercato, con i dirigenti che hanno fatto un ottimo lavoro, anche l'allenatore Siemieniec, ha contribuito a creare un bel clima attorno alla squadra. Lo Jaga ha una tifoseria piuttosto ampia anche perché non ci sono altre realtà nella regione. Ovviamente sono stati bravi ma anche fortunati per il pessimo rendimento delle altre rivali, più ricche economicamente: hanno vinto il primo campionato due stagioni fa con appena 63 punti in 34 giornate, una media punti che in condizioni normali sarebbe valsa il terzo-quarto posto.

L'assenza del centravanti, Pululu, sarà pesante. Non facile nemmeno fare a meno del leader e capitano, Romanczuk. Entrambi non ci saranno domani per squalifica. In rosa non ci sono giocatori di pari livello per sostituirlo. E sull'allenatore, Siemieniec, è giovane, ha 34 anni, premiato già per due volte tecnico dell'anno in Polonia e quest'anno potrebbe rivincere questo premio. Ha tanto talento ed è una brava persona, non ha un ego smisurato, è un leader che è riuscito a imporsi con decisioni che potevano sembrare divisive, ha allontanato il suo storico vice e qualche calciatore, tutto sta funzionando però, si è assunto la responsabilità di queste decisioni senza problemi.

Bialystok sta vivendo alla grande questo momento, l'atmosfera sarà fantastica perché lo Jagiellonia non ha giocato tante partite di questo livello. Mi aspetto lo stadio sold out con grande atmosfera, anche conoscendo lo spirito dei tifosi e il movimento ultras. Sarà un momento speciale per la comunità".