FirenzeViola Fiorentina in Conference senza big, formazione rimaneggiata e largo ai giovani: ecco chi sono

vedi letture

Le convocazioni di Vanoli lasciano poco spazio all'immaginazione: big a casa in vista del Pisa, formazione rimaneggiata (stile coppa Italia) e tanti giovani - 8, due per reparto - nella mischia. Difficile dire quanti potranno giocare, visto che la formazione potrebbe essere simile a quella di Coppa Italia (formata da: Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour, Fabbian, Brescianini; Harrison, Fazzini; Piccoli; al netto ovviamente di Christensen e Brescianini non in lista che saranno sostituiti da Lezzerini e Mandragora, squalificato con il Pisa). Per loro è però un'esperienza tutta da vivere essere in ritiro e in panchina con la prima squadra e dunque un motivo di grande orgoglio e motivo di crescita. Ecco chi sono, reparto per reparto.

In porta

Con De Gea fermato da un problema ad un dito, tra i pali ci sarà Luca Lezzerini, non proprio un giovane, per il quale si tratterà di un nuovo debutto europeo in maglia viola dopo 10 anni, nel 2016 contro il Paok al Franchi in Europa League. E con Christensen fuori dalla lista Uefa il portiere laziale sarà affiancato da due giovani, Pietro Leonardelli e Mattia Magalotti. Il portiere di Grosseto classe 2006 è cresciuto con i consigli di De Gea che nella sua prima conferenza stampa nell'estate 2024 lo elogiò molto. Nessuna presenza ufficiale in prima squadra ma tanta esperienza in Primavera. Toscano, di Prato, anche Mattia Magalotti classe 2008, è addirittura dell'Under 18.

Difesa

Passando alla difesa qualche chance di giocare ce l'ha (nonostante la presenza di Gosens), perché titolare già in Coppa Italia, Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 e nazionale del Venezuela. Passato anche dall'esperienza della Youth League in Portogallo, dove è arrivato con la famiglia tra Porto e Fameliçao, ha le caratteristiche fisiche e qualitative che ricordano Dodo e personalità che lo hanno fatto apprezzare con il Como. Edoardo Sadotti, figlio d'arte dell'ex Milan e Monza Mirco, è un centrale moderno classe 2006 che si è allenato spesso con la prima squadra ed ora aspetta la propria occasione.

Centrocampo

A centrocampo i nomi nuovi sono quelli di Giorgio Bonanno e Lapo Deli. Il primo è il punto fermo della Primavera, comprese le due gare internazionali di inizio stagione, oltre ad essere stato finalista del torneo di Viareggio con l'Under 18 nella scorsa edizione. Il classe 2007 originario di Palermo ma cresciuto nelle giovanili viola è un mediano coriaceo e all'occorrenza può giocare anche in difesa. Lapo Deli, classe 2006 fiorentino e viola da 12 anni sogna la serie A e i Mondiali ma di sicuro sarebbe ben contento di esordire anche in Conference.

Attacco

In attacco infine, Riccardo Braschi è quasi "un veterano" visto che ha fatto il ritiro con la prima squadra. Fiorentino doc classe 2006, l'attaccante della Primavera ha dalla sua fisicità ma anche tecnica e una duttilità in attacco che lo hanno messo in luce, come il bel gol segnato a Grosseto in amichevole l'estate scorsa. L'altro convocato, il carrarino Gabriele Bertolini, è sempre classe 2006, un'ala destra, vista l'assenza di Solomon, ma anche lui può spaziare nel fronte d'attacco.

I convocati della Fiorentina:

Portieri: Leonardelli, Lezzerini, Magalotti.

Difensori: Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti,

Centrocampisti: Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno.

Attaccanti: Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini.