RFV Zazzaroni è sicuro: "Pradè non va contro la società. Per Palladino Lecce non sarà decisiva"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Al di là della serie positiva, poi ha girato a un punto a partita e non si spiega come mai. Abbiamo parlato di "sindrome di Edoardo" che portava positività nello spogliatoio ma poi c'è stato il mercato, un buon mercato, e dunque non si spiega. Perdere a Firenze con il Como e poi a Verona è difficile da spiegare".

Palladino è in bilico per lei? "Ferrari non interviene sul fatto tecnico, Pradè credo non andrebbe mai contro la proprietà. Ho sentito tante voci, anche sbagliate, tipo su De Rossi che ora è infattibile. La voce di Tudor ci è stata smentita. Io credo che Pradè abbia lavorato per avere Palladino nonostante non avesse un buon rapporto con l'agente. Io credo che ora loro sono solo preoccupati della situazione e non di cambiare. Palladino non è in confusione, sono solo i risultati a confonderlo, questo è evidente".

Lecce ultima spiaggia? "No, mancano altre 11 partite, cosa pensi di rimediare cambiare? Lui è ancora in Conference, ha avuto anche questa sfortuna di Kean e non ha un'alternativa vera, c'è Beltran che non lo è, Zaniolo neanche e manca una seconda punta che non può essere un giovane come Caprini. Si cerca a tutti i costi la ghigliottina, non credo ci sia il cambio in caso di risultato negativo con il Lecce perché c'è tutto il tempo per recuperare anche se hai perso una grande occasione".

La Fiorentina non sbaglia le partite importanti ma con le piccole: "Domenica hanno perso quasi tutte con le più piccole, questo campionato è sballato ma c'è un solco tra le prime e le altre poi capitano risultati negativi perché c'è un appiattimento del campionato"

Valore della rosa qual è? "Quando non hai tanti milioni, vai sul potenziale o sulle scommesse. Vedi anche De Gea e Kean, quelle vinte, ma anche tanti altri. Se a questi giocatori dai la possibilità di giocare la sfruttano, come ha fatto Kean.