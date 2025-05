RFV Rossitto: "Pronto a scommettere su Lorenzo Lucca. Lo vedrei bene a Firenze"

Fabio Rossitto, ex Venezia e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola a poche ore dalla sfida del Penzo: "La Fiorentina arriva da una delusione importante come l'eliminazione in Conference. Peccato, perché aveva fatto molto bene in Europa. Adesso affronta una squadra che sta bene: io ho visto recentemente Venezia-Bologna, hanno vinto i rossoblù ma il Venezia gioca bene. Di Francesco è un grande allenatore secondo me, così come Palladino, credo che sia meritato il rinnovo del tecnico viola. Il Venezia avrà un po' di ansia, ma giocherà per vincere. La Fiorentina se sta bene e gioca il suo calcio è difficile da battere per tutti. L'assenza di Kean pesa, non è che in Serie A ci siano tanti giocatori così. Ha Firenze è diventato straripante, è un attaccante fantastico".

Da ex Udinese, Rossitto ha parlato anche di Lorenzo Lucca, centravanti dei bianconeri: "Lucca è molto forte e ha avuto una grande evoluzione, è un top tra i centravanti e scommetterei su di lui in maglia viola, ci credo tanto. Certo che ora costa tanto".

E su Palladino e il suo rinnovo: "Bisogna dare continuità a un ciclo. Non è che si può cambiare ogni anno. Poi certo, so com'è il clima a Firenze. Delle volte bisogna mettersi il caschetto prima di entrare in campo, funziona così anche per gli allenatori".

