"Viva Fiorenza!": segui ogni mercoledì sera la nostra trasmissione sul Calcio Storico!

Si avvicina San Giovanni e Radio FirenzeViola scende sul sabbione di Santa Croce! Dal 7 maggio scorso, ogni mercoledì dalle 20 alle 21, è iniziato l'appuntamento settimana di Viva Fiorenza! la trasmissione di approfondimento della nostra emittente sul calcio in costume, a cura di Luis Laserpe e con la partecipazione straordinaria di una vera e proprio leggenda come Gianluca Lapi.

Ogni settimana interverranno i calcianti e i rappresentanti del calcio storico, per presentare l'edizione 2025 ma anche per tornare indietro nel tempo e raccontare gli aneddoti del passato. "È sempre un onore confrontarsi con una delle tradizioni più importanti della nostra città - racconta il conduttore Luis Laserpe - Siamo pronti ad entrare negli spogliatoi dei quattro quartieri, per presentare i calcianti e ovviamente l'attesa per le tre partite che decreteranno il vincitore di questa edizione". Gianluca Lapi, istrionico protagonista di tanti scontri in Santa Croce aggiunge: "Torneremo anche indietro nel tempo, per raccontare le emozioni del passato col massimo rispetto di tutti i colori ma anche con una buona dose di irriverenza e ironia".

Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che amano il calcio storico. Viva Fiorenza! Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21, solo su RadioFirenzeViola!