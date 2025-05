RFV Il CNB di Calamai: "Gud-Beltran, tocca a voi: ora dovete fare la differenza"

vedi letture

Nel consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente", rubrica quotidiana di Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato così della coppia Gudmundsson-Beltran chiamata ancora una volta a sostituire Kean (infortunatosi nei minuti finali del match contro il Real Betis) in attacco: "La riflessione di oggi è dedicata agli attaccanti. La Fiorentina va a giocarsi questo tentativo di rimontone senza Kean, ai box per un problema muscolare che spero si risolva quantomeno per la sfida decisiva contro il Bologna, e senza Zaniolo, che a Roma dopo non aver fatto nulla in campo ha pensato bene di rendere ancora più sbagliata la sua prestazione con un'espulsione. Palladino non ha problemi di scelte, ha solo due giocatori, Beltran e Gudmundsson. Non sono dei centravanti, sono dei 10 - o dei 9 1/2.

Però è vero che con Gudmundsson e Beltran la Fiorentina poche settimane fa ha vinto una partita delicatissima in trasferta a Cagliari contro una squadra che lottava per la salvezza. Ecco, aggrappati a questo ricordo speriamo che Beltran e Gudmundsson in questo finale facciano quello che non hanno fatto per mesi, cioè essere trainanti e decisivi. Magari siano proprio loro a regalare alla Fiorentina l'Europa che conta, ovvero l'Europa League".