Radio Firenzeviola, verso Venezia-Fiorentina: altre due ore in diretta

vedi letture

Radio FirenzeViola ancora in diretta per altre due ore con "Viola Weekend", la trasmissione di approfondimento in vista di Venezia-Fiorentina domani, con Niccolò Righi e Samuele Fontanelli, in diretta fino alle ore 18. Ludovico Mauro inoltre sarà collegamenti da Scandicci durante la sesta edizione del Wine Weekend, fiera vinicola al Castello dell'Acciaiolo, in cui Radio FirenzeViola sarà presente con uno stand.

Clicca qui per seguire le dirette o le repliche