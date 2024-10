VITALE A RFV, Beltran miglior sostituto di Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Pino Vitale, dirigente sportivo di lungo corso in Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro", iniziando con una considerazione sull'infortunio di Gudmundsson: "La perdita dell'islandese è importante, spero che Beltrán possa fare meglio quest'anno rispetto all'anno scorso sostituendolo. Sono convinto, anche se la prova di Lecce non fa troppo testo, che l'argentino si ripeterà e potrà mostrare molto. Di Kouamé conosciamo quello che può dare. Adli può giocare anche come trequartista, sono comunque tutti giocatori bravi, ma tra tutti, guardando anche Bove, preferisco Beltrán".

Sulle differenze tra l'islandese e l'argentino: "Sicuramente Gudmundsson è un giocatore di fantasia, mentre Beltrán nasce come prima punta, ma arretra come seconda. Credo comunque che possa giocare bene anche in quella posizione e risolvere tante situazioni".

Su Colpani, che ha avuto una crescita giocando largo: "Meglio di Palladino non lo conosce nessuno. Ora è un giocatore che si è sbloccato, dopo questo mese e mezzo ha trovato la sua strada. È un giocatore importante, in grado di fare anche i gol che mancheranno a causa dell'assenza di Gudmundsson".

Sul valore della Conference League: "Sono andato a vedere chi partecipa e ci sono più di trenta squadre, ma la maggior parte non le conosco. Solo cinque sono quelle conosciute: le più importanti sono il Chelsea, la Fiorentina e il Betis. Quando arrivi in fondo alla competizione, è normale volerla vincere, ma in questo momento bisogna far giocare quelli che giocano meno".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!