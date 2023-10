VIRGILI A RFV, Davanti vedo bene il trio Ikonè-Beltran-Nico

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Aurelio Virgili a Radio Firenze Viola

Aurelio Virgili, figlio dell'ex viola Giuseppe, è intervenuto ai microfoni di Radio FienzeViola, spendendo qualche parola sull'attacco viola e sulla Lazio, prossima avversaria della società gigliata. Queste le sue parole partendo dalla grande prestazione di ieri di Lucas Beltran: "Io penso che debba giocare lui contro la Lazio; dovrebbe essere lui il titolare e lo pensavo anche prima della partita di ieri. Questa insistenza nel fa giocare Nzola mi lascia più di qualche dubbio, non l'ho mai vista come una scelta tecnica. Ho parlato con un allenatore di Serie A e anche secondo lui l'argentino è un gran giocatore, ha caratteristiche superiori a Nzola, ma ancora non ha avuto tempo e modo per mettersi in mostra. Andrebbe responsabilizzato come è stato fatto con Vlahovic. Inoltre ho sempre sostenuto che davanti vedo Nico e Ikone. Il francese dà sempre l'idea che possa nascere qualcosa; tecnicamente ha dei colpi importanti, poi ovviamente ci sta che qualche volta possa perdere un pallone".

Sulla Lazio e Maurizio Sarri.

"La Lazio è la squadra peggiore che potesse incontrare la Fiorentina in questo momento. Sarri però teme la Viola e Italiano, perché Vincenzo potrebbe metterlo in difficoltà. Secondo me Italiano ha molte doti positive, ma ovviamente deve migliorare sotto certi fronti. La Lazio qualche uscita a vuoto la fa. Sarri ha le sue idee di calcio; quest'anno avrebbe voluto 3 giocatori che non credo siano arrivati. Con questi calciatori avrebbe potuto lottare anche per qualcosa di più importante. E' giusto che la società ascolti le richieste del mister, come per esempio Nzola, che è stato voluto da Italiano".

Il calciatore che potrebbe mettere più in difficoltà la Fiorentina?

"Per me sono sempre i due esterni i più pericolosi. Se fossi l'allenatore starei particolarmente attento a loro".