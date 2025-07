RFV Vetrini (Ds Grosseto): "Felici di ospitare i viola. Il ritorno di Pioli ha alzato l'asticella"

vedi letture

Filippo Vetrini, direttore sportivo del Grosseto, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore Mio", dell'amichevole tra Fiorentina e Grosseto e della preparazione dei suoi ragazzi: "Sono alla terza seduta di allenamento, come un pulcino appena nato. Attribuire un cliché all'allenatore è difficile, spesso anche nella stessa partita può cambiare modulo. La difesa a 4 e il centrocampo a 3 sembrano però le certezze. Abbiamo 8 attaccanti, quindi per l'attacco siamo pieni".

Reparto di attacco strepitoso per la Serie D!

"Sapete...d'estate si sogna tutti, riteniamo di aver allestito un organico che possa diventare competitivo per poter ritornare tra i professionisti: l'obiettivo chiarissimo è quello di vincere il campionato"

Tradizione dell'estate di portare la fiorentina a Grosseto, con che spirito?

"Al di là del mio tifo, il patron Lamioni ha avvicinato nuovamente le due società e anche per questo è un appuntamento che anche in Maremma aspettiamo con felicità".

Ci può fare una panoramica sulla situazione vendita dei tagliandi in vista di stasera?

"Siamo poco sopra i 3.000 biglietti venduti: le due tribune sono esaurite, un po' fiacca un po' la prevendita per le due curve perché non ci si aspettano gruppi organizzati da Firenze, mentre da quello che ho capito alcuni gruppi organizzati della nostra curva dovrebbero rimanere fuori per protestare contro i biglietti (secondo loro) troppo alti".

Avete un po' paura che stasera la Fiorentina faccia giocare troppe seconde linee?

"Alla fine leggevo che dovrebbero essere abbastanza omogeno come organico, nonostante sia una squadra di Serie A la Fiorentina ha ancora un organico molto ampio".

Da tifoso invece le chiedo che Fiorentina vede?

"La società ha dato un segnale importante con il ritorno di Pioli, un super big del calcio italiano. anche se il mercato è ancora più fermo rispetto alle altre categorie credo che la Fiorentina si stia muovendo bene e che possa fare ancora meglio".

Tridente Gud, Dzeko e Kean la fa sognare?

"Da tifoso assolutamente si. Se fossi l'allenatore della Fiorentina ci insisterei. Volevo anche sottolineare che sono felice della promozione di Martinelli come secondo, perché al di là di tutto quello che ha fatto per la Fiorentina non sono mai stato un fan di Terracciano. Avevamo anche provato a portare Vannucchi a Grosseto, ma anche solo una categoria fa la differenza a quell'età: a maggior ragione speriamo di poter tornare in Serie C, per poter far crescere i giovani".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA!