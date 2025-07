RFV Floro Flores: "Dzeko troppo vecchio? La gente dice ca**te. Sottil faccia un passo indietro"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio ad Antonio Floro Flores. L'ex attaccante tra le altre di Genoa e Udinese: "La Fiorentina ha preso un grande allenatore, molto preparato e secondo me uno dei migliori. Se prende un tecnico del genere deve arrivare tra le prime, non la vedo sotto l'ottavo posto".

La Fiorentina lavora al rinnovo di Moise Kean, a cui vorrebbe offrire quantomeno 4 milioni. Può essere un rischio visto che è reduce dall'unica grande stagione in carriera?

"Direi che è la prima stagione in cui ha avuto continuità. Quando ha giocato si è sempre fatto valere. Quest'anno ha raggiunto la consacrazione, ma deve sapere che il secondo anno è il più difficile. Ha comunque tutte le carte in regola per essere un calciatore importante per la Fiorentina. Ha fatto benissimo, non solo per numero di gol ma anche per come li ha fatti, alcuni se li è inventati da solo. Credo che farà meglio rispetto all'anno scorso, sarà la fortuna della Fiorentina. Che se lo rinnova con un contratto a 4 milioni all'anno vuol dire che vuole alzare il livello".

Su Edin Dzeko invece, 39 anni, che ne pensa? In tanti sottolineano soprattutto la carta d'identità.

"La gente dice tante ca**te. A 39 anni è chiaro che non può fare sempre la differenza, farà anche fatica. Ma porterà tanta esperienza e può far fare uno step anche per la mentalità dello spogliatoio. Qui si parla solo dell'età, del fatto che è vecchio. Secondo me farà bene, magari farà solo 3 gol, ma magari ne fa fare 30 a Kean".

Che ne pensa invece di Riccardo Sottil?

"La scelta peggiore che potesse fare è quella di andare al Milan. Andare lì per cercare di giocare non ha avuto senso. Adesso deve giocare, ha qualità ma ha bisogno di spazio e deve capire lui stesso che calciatore è. Io ho avuto l'opportunità di andare alla Juventus ma ho scelto il Genoa, doveva fare anche lui un passo simile. Deve fare un passo indietro".