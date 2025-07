RFV Valdifiori: "Fagioli ok come regista, ma anche Mandragora. Kessie è pronto"

Mirko Valdifiori, collaboratore tecnico della Nazionale maltese, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Penso che il mercato sia ancora lungo, nelle battute finali ci sono sempre dei colpi di scena. La Fiorentina ha già dei giocatori molto validi, poi sicuramente andare ad aggiungere un calciatore di contenimento può dare più soluzioni a Pioli".

Far fare il regista a Fagioli è una buona idea?

"Secondo me è una buona soluzione. Ha grande qualità e personalità. Gli piace farsi dare la palla e verticalizzare, quindi ha tutte le caratteristiche per diventare il nuovo fulcro del gioco. Stessa cosa Mandragora. Si può variare con il classico regista davanti alla difesa o un centrocampista un po' più fisico. Mandragora in questo senso ha fatto vedere bellissime cose".

La Fiorentina sta valutando Kessie. Come lo vedrebbe di nuovo in A?

"Pioli l'ha già avuto e sa di poter contare su di lui. Sa che può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo, sia nella linea a tre che a due. Ha dinamismo. Magari in Arabia i ritmi sono più bassi, però penso che dal punto di vista della tenuta fisica sia ancora affidabile. Credo che Pioli sia cercando dei leader da inserire in un contesto già forte, come è stato per Dzeko".

