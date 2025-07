Il CNB di Calamai: "Due facce viola a Grosseto: la voglia di Dzeko e Sottil con le valigie in mano”

vedi letture

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio come sempre al Caffè Nero Bollente di Luca Calamai, che stamani ha commentato così l'amichevole di ieri vinta per 3-0 dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "Vedendo un po di Grosseto-Fiorentina è emerso una cosa. In campo c'era la seconda squadra, anzi, un gruppo di giocatori che non fanno parte dei titolarissimi, escluso Dzeko ovviamente. Sono partite difatti che servono per capire chi ha voglia di restare, chi lotta con il coltello tra i denti. Mi sono piaciuti molto i giovani.

Le mie due facce della medaglia di ieri sera sono Dzeko che sembra che giochi alla Fiorentina da 10 anni. Leader naturale, al servizio anche di ragazzi giovani. E dall'altra un giocatore che continua a farmi disperare, ovvero Sottil. Ho sperato nel tempo quello che madre natura gli aveva dato, ovvero un giocatore di livello assoluto. Per quello che ho visto ieri lo vedo uno con valigia pronta per ripartire".