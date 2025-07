RFV Il figlio di Floro Flores alla Fiorentina, parla il padre: "Ha più testa di me"

Su Radio FirenzeViola Antonio Floro Flores ha parlato anche di Armando Floro Flores, suo figlio, 14 anni, che ha appena firmato con la Fiorentina e giocherà con le giovanili al Viola Park: "Da genitore è difficile parlare del proprio figlio. Io lo guardo con l'occhio dell'amore. Anche se sono stato giocatore non posso esprimere un parere oggettivo. Per me è il più bello e il più forte di tutti.

Però ecco penso che la scelta della Fiorentina, che è stata sua visto che c'era in ballo anche la Roma, è una scelta importante. Posso dire che è un giocatore con più qualità di me e più testa di me. Tutto quello che ha è perché se l'è sudato, il mio cognome non l'ha aiutato".