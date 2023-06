VALNEGRI A RFV, In attacco consiglio Amdouni

FirenzeViola.it

Direttamente ai microfoni di Radio FirenzeViola ha rilasciato dichiarazioni Alain Valnegri, noto giornalista francese, residente in Spagna, ma grande tifoso della Fiorentina durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare del mercato della Fiorentina: "L'Atletico Madrid è fortemente interessata ad Amrabat, ma non ha liquidità, dovrebbe fare una vendita prima. Amrabat è sicuramente una priorità anche per lo stile di gioco di Simeone. Per quanto riguarda la Premier non so niente. Solamente quando si muoverà il campionato inglese si vedrà se Amrabat è una priorità assoluta dei colchoneros".

Ormai se non si muove la Premier non si muove una foglia.

"Sì, perché sono loro che fanno girare i soldi. Al massimo in Germania, ma perché loro hanno un modo differente di fare mercato".

Lei è preoccupato del mercato della Fiorentina?

"No. Per me la prima pietra era la conferma di Italiano. Lui ha chiesto garanzie e la società ha accettato le sue condizioni. Dovranno trovare le pedine mancanti che non ci sono state quest'anno: un regista, un difensore da affiancare Milenkovic e una punta".

Amrabat deve essere sostituito con un giocatore simile a lui o no?

"Secondo me si punterà ad un giocatore come Maxime Lopez. Un giocatore bravo ad impostare anche se si perde qualcosa fisicamente. A meno che non abbiano l'idea di mettere in regia Mandragora. Infine c'è da vedere la situazione di Castrovilli".

C'è un attaccante che le piacerebbe vedere alla Fiorentina?

"A me piacerebbe Openda ma è fuori budget. Sennò un'alternativa è Amdouni de Basilea. Lui rispetto a Cabral è molto più completo"