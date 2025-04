RFV Simone Sereni ricorda quel Fiorentina-Atletico Madrid del '90: "Sbagliai il rigore ma Pioli mi consolò"

Simone Sereni, ex centrocampista passato anche in viola, su Radio FirenzeViola ha ricordato la cavalcata in Coppa Uefa nell'annata 1989-90, con tanto di rigore tirato (e sbagliato) contro l'Atletico Madrid in occasione dell'ultima volta in cui la Fiorentina ha eliminato una spagnola in Europa: "Ho un grande ricordo di quella serata, nonostante l'errore ero tranquillo.

Ero un rigorista, ne ho tirati tanti e bene in allenamento e anche in quelche amichevole. Loro avevano calciato tre rigori alle stelle. Io ero il terzo ed ero più tranquillo. Poi sbagliai ma ci fu un particolare che raccontò Pioli. Quando rientrai in panchina e tutti provarono a consolarmi, anche Volpecina lo sbagliò. Un particolare che Pioli ci fece notare è che il portiere dell'Atletico Madrid, Habel Resino, si buttava sulla sinstra quando tirava un mancino e sulla destra quando tirava un destro. Poi per fortuna andò bene. Mi auguro, da tifoso viola, che si possa sfatare questo tabù".

