Colantuono su Kean: "Con il Betis lo farei giocare: queste gare si giocano con la testa"

Il tecnico Stefano Colantuono è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I Tempi Supplementari". Queste le sue parole sulla gara di domani tra Betis e Fiorentina: "L'idea della Fiorentina potrebbe essere anche quella di contenere nella gara di andata, mentre al ritorno potrebbe sfruttare il fattore campo. Potrebbe essere una chiave di lettura però tutto si deve mettere nel verso giusto".

Kean lo schiererebbe comunque? "Se non vivi la situazione da vicino è difficile dare una risposta. Però in questo tipo di partite, giocatori come Kean devono giocare. Perché si giocano con mentalità, voglia e abnegazione. La voglia di giocare questo tipo di partita può anche mascherare quei problemi extracampo che un giocatore può avere".

A chi si dovrebbe affidare domani Palladino? "L'allenatore ha un contatto con i calciatori. Adesso non è più tanto un discorso di natura atletica o tattica. I giocatori stanno insieme da tanto tempo. E' normale poi che qualche giocatore possa essere in affanno, dopo 6-7 mesi che le giochi tutte. Queste però sono gare che prepari dal punto di vista motivazionale. Il giocatore importante è difficile che sbagli queste gare".

Corsa Champions? "La Fiorentina deve provare ad arrivare in Europa League o passando dal campionato oppure vincendo la Conference. I viola stanno facendo un grande campionato. Se l'obiettivo era fare meglio dell'anno precedente, credo che siano in linea per farlo. Alla fine dell'anno poi si tireranno le somme. Il campionato dei viola è più che positivo. Firenze è una piazza pesante, importante, dove si è fatto calcio. Non è semplice, ci sono tante pressioni, lo dimostra la storia".

A destra Folorunsho o Parisi? "Per una partita si può fare tutto. Un giocatore può fare un sacrificio, anche se Parisi dovesse cambiare la fascia. Folorunsho è una sorta di jolly, anche questa può essere una soluzione adeguata".

