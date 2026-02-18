RFV Vallesi: "Domani lascerei i big a Firenze. Le riserve sono all'altezza dello Jagellonia"

Il cantante fiorentino e grande tifoso viola Paolo Vallesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina in vista del doppio impegno contro Jagiellonia, in Conference League, e Pisa: "La forza vitale della Fiorentina s'è vista anche contro il Como, con la grande lotta nei minuti finali per portare a casa la vittoria. Il problema della Viola è che non ci dà mai due gioie. Dopo Bologna sembrava che non si dovesse più parlare di Serie B, invece siamo sprofondati nuovamente. Nonostante la vittoria col Como siamo ancora 18° perché tutte le squadre in lotta con noi riescono a fare punti. Non si può pensare di dire 'sì, tanto ci salviamo' perché non siamo abituati a pensarci come squadra che potrebbe retrocedere. Sarà una lotta fino all'ultima giornata, a partire dalla prossima fondamentale col Pisa. Non so che scelte verranno fatte domani ma Pisa è fondamentale".

Cosa ne pensa della Conference? Andrebbe fino in fondo o meglio concentrarsi sul campionato?

"Pensare alla difficoltà delle squadre in Conference è relativo perché siamo inaffidabili. Vinciamo col Como ma perdiamo col Cagliari, per esempio. La Fiorentina deve andare avanti in Conference, ma non a discapito del campionato. Sarei contento se big come Kean e Gud restassero a Firenze perché, secondo me, le riserve e i sostituti sono all’altezza dello Jagiellonia e, a parte alcune eccezioni, ovvero Kean, De Gea, Dodo, Gud e Fagioli, non ci sono grandi differenze con i titolari. Farei una grande rotazione convinto di giocarmela nei 180'."

Fagioli sta diventando determinante come regista.

"Vanoli ha avuto ragione su di lui perché Fagioli in realtà c'è sempre stato. Ricordiamoci che all'inizio non ha funzionato niente, non solo Fagioli. Ora i giocatori stanno dimostrando di non essere scarsi. Alcune lacune ci sono ancora, tipo in difesa, però Fagioli sembra essere diventato un punto fermo".

