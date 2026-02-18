Dagli inviati Fiorentina in partenza verso Varsavia, diversi big assenti: le immagini

La Fiorentina è da pochi minuti arrivata a Peretola pronta a imbarcarsi in direzione Varsavia: aereo previsto per le ore 14.30. Da lì saranno poi ancora necessarie almeno un paio d'ore di pullman per arrivare Byalistok, città che sarà sede della sfida di Conference di domani contro la Jagiellonia. Come riportato già nell'allenamento di stamani, confermate le assenze di David De Gea e Manor Solomon e dei già infortunati Gudmundsson, Lamptey e Kospo. Assenti anche Oliver Crhistensen, Daniele Rugani, Marco Brescianini e Abdelhamid Sabiri (fuori dalla lista Uefa), ma anche Moise Kean e Dodo . Presenti, invece, i Primavera Balbo, Bonanno, Bertolini, Sadotti, Braschi, Deli, Malagotti e Leonardelli.

Di seguito il video dell'arrivo della squadra all’aeroporto: