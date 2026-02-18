RFV Il Caffè Nero Bollente di Tommaso Loreto: “Conference opportunità per chi vuole ritrovare spazio: Piccoli e Gosens in rampa di lancio”

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il direttore di FirenzeViola, Tommaso Loreto, si è così espresso in vista della gara di Conference League di giovedì contro lo Jagiellonia:

"Siamo alla vigilia di questa partita che sembra quasi più un ostacolo da superare per pensare al campionato più che per pensare di arrivare in fondo alla Conference League, non potrebbe essere altrimenti, però proprio volendo vedere la sfida di domani come un'opportunità di ritrovarsi alternative in più anche per la Serie A ci son due giocatori che possono tornare utili: il primo è Roberto Piccoli, che proprio in Conference League ha commesso qualche errore di troppo e domani ha una grossa chance per ritrovare il gol, ma l'altro grande nome è Robin Gosens, un leader che manca indubbiamente da un po' di tempo, Parisi non lo sta facendo rimpiangere ma il tedesco è un valore aggiunto per leadership e carisma. Speriamo che domani possa dare un segnale".

