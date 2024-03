URSINO A RFV, Le proposte di Barone siano da esempio in Lega

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Beppe Ursino, storico direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante “Chi si compra?”, per esprimere un pensiero sulla scomparsa di Joe Barone: “L’ho conosciuto molto bene. È una perdita enorme per il calcio italiano. Era preparato e affabile. Quando ho saputo la notizia ne sono rimasto molto addolorato. A Firenze non aveva soltanto il compito di Direttore Generale, faceva tutto. Aveva grande responsabilità, che è riuscito sempre a trasmettere con correttezza ed umiltà. Aveva idee avanti: voleva fare cambiamenti nel calcio italiano. In Lega le sue proposte devono essere d’esempio”.

Sulla persona: “Con me si è sempre comportato da persona per bene, gentile e affettuoso. Mi ricordo che una volta lessi che la Fiorentina era interessata a Messias e io lo chiamai per dirgli che noi stavamo vendendo il giocatore al Milan. Lui mi disse di non preoccuparmi, in modo gentilissimo”.