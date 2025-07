Live Sesto giorno di ritiro: rivivi la seduta dal Viola Park tra sorrisi ed entusiasmo

vedi letture

19.25 - L'allenamento è finito. Ultimi applausi raccolti dalla squadra viola che piano piano prende la via della palestra e degli spogliatoi.

19.20 - A vedere la seduta c'è anche Daniele Galloppa, allenatore della Primavera che domani giocherà proprio contro la squadra di Pioli. I due si intrattengono in un lungo colloqui a lato del campo.

19.18 - Allenamento che va verso la sua conclusione. Dopo i tiri in porta i giocatori viola si riposano.

19.05 - Riparte l'allenamento con lavori sui tiri in porta.

19.00 - Dopo la lunga partitella a porte piccole, la squadra si ferma per il cooling-break.

18.40 - Reti di Fazzini e Dzeko nelle porticine che vengono accolte con grandi applausi dai presenti. In particolare l'ex Empoli sembra in ottima forma.

18.32 - Mentre prosegue la partitella tra gli olè del pubblico, Frey ha parlato ai canali ufficiali. CLICCA QUI per le sue parole

18.28 - Presenza d'eccezione al Viola Park: a firmare autografi è comparso Sebastien Frey.

18.25 - Si è passati a una partitella a metà campo con 8 piccole porte e anche i portieri coinvolti. Il gruppo viola si è riunito.

18.22 - Ancora lavori differenziati in campo, tra chi lavora con le porticine poste a centrocampo e chi invece cerca di battere i portieri con tiri dal limite dell'area. Ci si concentra sulle transizioni offensive.

18.20 - Grandi applausi per Dodo che durante una pausa prova un tiro da lontanissimo e centra lo specchio della porta. L'esterno brasiliano ricambia gli applausi.

18.15 - Si inizia con il lavoro vero e proprio e i primi esercizi tattici previsti da Pioli e dal suo staff.

18.13 - Tra i presenti c'è regolarmente Moise Kean, mentre nella lista degli assenti ci sono Viti - alle prese con il consueto programma personalizzato - Richardson e i soliti esuberi Ikoné, Barak, Infantino e Sabiri. Fortini procede spedito nel recupero dall'infortunio e dalla prossima settimana potrebbe di nuovo aggregarsi al gruppo.

18.10 - Si passa a un nuovo esercizio ma sempre a ritmi piuttosto blandi con la squadra divisa in due gruppi ma sempre a lavoro sui passaggi.

18.00 - Si inizia con un torello di riscaldamento. Tra i presenti c'è anche il giovane Braschi che ieri pomeriggio aveva lavorato in maniera specifica. Come lui anche Nicolas Valentini, in odore di cessione in direzione Hellas Verona ma ancora regolarmente in gruppo con i compagni viola.

17.55 - Solito bagno di folla per i giocatori della Fiorentina all'arrivo al campo dello stadio Curva Fiesole. Dodo è il primo a scendere dalla golf cart e ricevere l'affetto dei presenti prima di entrare in campo.

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina agli ordini del nuovo allenatore Stefano Pioli. Oggi si parte alle ore 18 per la seduta pomeridiana a porte aperte, al termine di una settimana di lavoro fisico e tattico dei 33 convocati per il ritiro: domani sarà la volta della prima amichevole estiva contro la Primavera di Galloppa.