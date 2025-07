Mpasinkatu: "Kessié sta benissimo ma la questione ingaggio è problematica"

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto oggi alla trasmissione "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola per parlare delle principali tematiche d'attualità di casa viola. Ecco le sue parole, a cominciare da Franck Kessié, nome accostato di recente ai viola: “Penso che sia soprattutto una suggestione legato al fatto che alla Fiorentina adesso c’è Stefano Pioli come allenatore, con cui l’ivoriano ha vinto lo scudetto: lui era uno dei suoi prediletti. A livello di performance individuali, lui sta benissimo. Ha vinto la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio e altri trofei con l’Al Ahli. Guai a pensare che il calcio africano sia un calcio giocato in ciabatte. È il sesto campionato d’Europa, per usare una provocazione. Ha un ingaggio altissimo e di conseguenza o si abbassa l’ingaggio o non potrebbe mai andare in porto questa trattativa. Lui sicuramente in Italia ha dei legami, il suo agente è di origine italiana ma le cifre in ballo sono assai sproporzionate”.

Ci sono altri club su di lui?

“So che piace anche alla Juventus per la mediana”.

La Coppa d’Africa sarebbe un problema?

“I club ormai ogni due anni devono convivere con questa situazione: si tende però ad evitare di comprare giocatori africani nell’anno della Coppa ma penso che le rose ampie possano permettersi i perdere per un mese anche un giocatore così”.

Rios vale i 30 milioni che il Palmeiras chiede?

“Assolutamente, i giocatori bravi vanno pagati. Li vale tutti in assoluto. Lo conosco bene e penso si sia dimostrato per quello che è, cioè un giocatore fortissimo”.