Frey dal Viola Park: "Ecco cosa ci siamo detti con Pioli. L'uomo giusto per la Fiorentina"

Presenza d'eccezione oggi al Viola Park per la seduta pomeridiana a porte aperte: è comparso Sebastien Frey, subito acclamato dai presenti. L'ex portiere della Fiorentina è stato coinvolto dai canali ufficiali raccontando le sue sensazioni: "L'aria è calda ma sempre viola, che bello. Sono sempre felice di tornare a Firenze e al Viola Park che è una cosa meravigliosa, in mezzo a tanti bambini. Ho già salutato il mister… Cosa ci siamo detti? Quando ho saputo dell'ufficialità gli ho scritto 'Ben tornato a casa' e mi ha risposto con un cuore viola. La Fiorentina in questo momento ha un vincolo, stiamo andando verso qualcosa di nuovo e Stefano è la persona giusta al momento giusto. Una persona straordinaria, che può far capire il senso d'appartenenza alla Fiorentina. Provo una sana invidia per questi ragazzi, perché quando vedo un centro sportivo di questo tipo capisco la ambizione di questo club: sono fortunati a poter lavorare qui. Ogni tanto con i miei ex compagni ci chiediamo: se noi avessimo avuto questa struttura, cosa avremmo potuto fare? Anche qualcosa di più importante".

Il libro? "È la mia storia, quello che mi è successo nella mia lunga carriera. Mi hanno scritto in tanti per farmi i complimenti e questo mi fa tanto felice perché vuol dire che a prescindere dalle maglie che ho indossato, ho lasciato qualcosa di positivo nelle squadre in cui ho giocato".