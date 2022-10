TOSTO A RFV, Jovic non idoneo alla Viola: il gesto...

Vittorio Tosto, ex difensore viola ed oggi dirigente sportivo, ha commentato a Radio FirenzeViola le principali vicende in casa viola, a partire dal gesto polemico di Jovic dopo il gol all'Inter: "Ai miei tempi il capitano era un referente importante. Innanzitutto era italiano e poi non permetteva un atteggiamento fuori dalle righe. Dai capitani si prendevano gli schiaffi, non erano concepiti e tollerati atteggiamenti come quello di Jovic. Che non reputo idoneo a una maglia gloriosa come quella della Fiorentina. Ed è giusto pagarne le conseguenze: una reazione così scellerata non può essere tollerata dopo un gol, che per definizione trasmette una gioia".

C'è una percezione sbagliata dello spogliatoio rispetto a quello che accade fuori?

"Non lo so, bisognerebbe conoscere lo spogliatoio. Sicuramente a Firenze il livello è alto, poi Italiano è uno molto attento a queste dinamiche, alla forza, il rispetto e i valori del gruppo. E, quando avvengono gli errori singoli, paga tutto il gruppo. Con quel gesto Jovic ha messo in dubbio i valori di tutto il gruppo. Lascia degli strascichi che non vanno bene. Jovic doveva chiedere scusa immediatamente. O il suo capitano, per suo conto.