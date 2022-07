TOSTO A RFV, E.L.? Questa squadra non ha limiti

L'ex Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a Radio FirenzeViola di alcuni temi caldi in casa viola. Ecco le sue parole: "La Fiorentina con questi acquisti ha fatto uno step ulteriore. Ha acquistato calciatori con criterio e con una linea tecnica precisa da parte di Pradé e degli altri dirigenti; spero che arrivi a breve anche Dodò. Per la prossima stagione non occorre darsi degli obiettivi che poi sono anche dei limiti. La Fiorentina ha un allenatore forte, con cui ho giocato insieme nel Genoa e che stimo molto. Oggi sta dimostrando di essere un allenatore importante, a Firenze ha già stravolto le aspettative. Con un tecnico di questa portata e con una società che ti sostiene non ci sono limiti. l'Europa League sarebbe un gran traguardo, ma perché non sognare più in alto?"

Da ex Empoli, Tosto ha detto la sua anche su Nedim Bajrami, centrocampista che quest'anno si è messo in mostra con gli azzurri e che potrebbe essere un obiettivo di mercato per la Fiorentina:"Bajrami in Serie A fa la differenza: lo ha fatto anche contro la Fiorentina nella gara d'andata dell'anno scorso. Ha tanto potenziale ed è imprevedibile, gli ho visto ribaltare tante partite questa stagione".

Tosto ha anche ricordato con piacere i suoi anni passati a Firenze: "Il primo giorno nello spogliatoio della Fiorentina mi sono seduto tra Mazinho e Dunga, avevo i brividi venendo da un paesino della Calabria. Della Fiorentina ho ricordi stupendi, ero un ragazzino e mi affacciavo in uno spogliatoio di campioni. Quella squadra piena di sudamericani era davvero un sogno per me. Dunga? Non mi rimproverava a voce, mi dava schiaffi e calci. Ai tempi i rimproveri non c'erano. Ho avuto anche la fortuna di vedere l'arrivo di Batistuta. In allenamento quando faceva sembrare buoni anche i miei cross. Per tutto questo sono per sempre grato alla Fiorentina".