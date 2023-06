TAGLIATELA A RFV, Montipò? È al livello di Terracciano

FirenzeViola.it

Pino Taglialatela a Radio Firenze Viola

Giuseppe Pino Tagliatela, ex portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Dispiace per le due finali. La Fiorentina meritava almeno un trofeo. Ha dimostrato di essere una squadra all'altezza della situazione. La società sta facendo cose importantissime come il nuovo centro dei Viola. Auguro a Commisso di avere tantissima fortuna e di far vincere qualcosa alla Fiorentina che io penso che da qui a qualche anno sarà una protagonista assoluta".

Secondo lei Italiano era pronto per il Napoli? E la continuità di Italiano era la cosa giusta?

"La continuità è la forza. Questo dimostra la forza della Fiorentina. Brava sia la Fiorentina, sia lo staff sia i dirigenti".

Per il prossimo anno si parla di un altro portiere che possa dare qualche garanzie in più. Cosa ne pensa?

"Io penso che Terracciano sia un ottimo portiere. Ovviamente si guarda sempre a migliorare tutti i reparti. Una volta ne consigliai uno: era Vicario, però doveva essere preso l'anno scorso. A Firenze comunque sono molto più bravi di me a prendere le decisioni e penso che prenderanno un portiere all'altezza della piazza, che ha sempre avuto grandi portieri".

Montipò può essere il profilo giusto?

"È un altro buon portiere. Ma ci sono dei portieri di spessore per delle squadre importanti come la Fiorentina. Secondo me è al livello di Terracciano e se devo prendere un giovane vado su Vicario. La Fiorentina è una grande squadra se riuscisse a fare un investimento come quello di Vicario, sarebbe a posto per un po' di anni".