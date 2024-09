T. MANFREDINI A RFV, Palladino? Sosta casca a fagiolo

L'ex viola, Thomas Manfredini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" della nuova Fiorentina: "Per me Palladino è un buonissimo allenatore, ha fatto molto bene in questi suoi primi anni di carriera. La Fiorentina ha cambiato tanto in corso d'opera, quindi penso non sia così facile ingranare subito la marcia. Questo mercato, a parte l'Inter, ha dato delle grandi scosse in generale. Per i viola la sosta viene ad hoc per riuscire a lavorare al meglio".

Cosa significa passare da una difesa a quattro a una difesa a tre?

"Sono cambiati anche tanti giocatori, io penso che ormai il calcio d'oggi non presupponga più tanti moduli o sistemi... I giocatori sono stati scelti affinché siano adatti a un sistema di gioco come questo".

