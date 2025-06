Su Radio FV torna Home-scouting, la trasmissione dove gli ascoltatori sono protagonisti

Poche ore al ritorno di Home Scouting! Sarà la seconda edizione del format in onda ogni settimana su Radiofirenzeviola.it e TMWRadio. Un progetto radiofonico innovativo che si pone l’obiettivo di cambiare il tipo d’informazione facendo diventare gli ascoltatori protagonisti. Nel corso di ogni puntata andremo alla scoperta dei calciatori che i nostri ascoltatori proporranno, proprio come avviene in una rete di scout.

Agli indirizzi redazione@firenzeviola.it e redazionetmwradio19@gmail.com sarà infatti possibile inviare il nome del calciatore che vorreste vedere nella vostra squadra e ogni settimana i profili più interessanti verranno analizzati in studio in compagnia dell’avvocato e direttore sportivo Giulio Dini. Home Scouting è la tua grande opportunità per segnalare un futuro campione e sarà in onda ogni mercoledì dalle 16 alle 17 su Radiofirenzeviola.it.