RFV Gandini: "Dzeko è un nove e mezzo. In Serie A nessuno ha voglia di aspettare"

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A e in precedenza dirigente di lungo corso passato anche da Milan e Roma, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole a proposito del momento della Serie A: "Tante società stanno rivedendo le proprie politiche, puntando sull'usato sicuro, giocatori da resa immediata, non c'è più voglia di aspettare; dall'altra si sono allungate le carriere dei calciatori e c'è l'atteggiamento italiano di non favorire i giovani. Il tema generale è che il cambiamento non è solo in questo ma risiede nelle società che sono diventate aziende a caccia di profitto, poco interessate al discorso sportivo ma allar ricerca di resa immediate".

E di Edin Dzeko, giocatore con cui ha lavorato a Roma che adesso è in procinto di tornare alla Fiorentina, cosa ne pensa?

"Rientra in quello che ci siamo detti prima. Giocatori da 'usato-sicuro', grandi campioni. Lo volevamo al Milan ai tempi in cui era al Wolfsburg ma era troppo caro e andò al Manchester City. Poi l'ho ritrovato alla Roma. Nel corso della carriera si è evoluto, è diventato un nove e mezzo, è forte di piedi e di testa ma fa giocare bene gli altri e penso possa rendere al meglio anche accanto a un'altra punta. Poi umanamente posso dirvi che è una grande persona, un grande professionista".