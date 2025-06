RFV Lucchesi sul caso Gudmundsson: "Forse c'è un po' di preoccupazione sul suo utilizzo"

vedi letture

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Palla al centro". Queste le sue parole sul caso Gudmundsson: "Loro hanno una serie di informazioni per le quali prendono una decisione. Io credo che nell'ambito della valutazione ci sia una posizione che comunque lascia qualche preoccupazione in merito all'utilizzo del giocatore. E' una valutazione, preferisco perdere 8 milioni già investiti che perderne 20 poi. Se sarà una scelta sbagliata lo dirà il tempo. Non può il contratto di suo stabilire una sospensione nel caso in cui la vicenda extra campo dovesse andare male. Questa sarà una scelta aziendale, io non credo che Pioli abbia accettato e non abbia avuto un minimo di garanzia. Se non verranno riscattati dei giocatori, sicuramente ne arriveranno di altri".

Dzeko? "E' un campione, non so però quanta freschezza abbia ancora. Il problema di Dzeko è che fra due anni sei punto e a capo, senza centravanti. Io credo che sia un'operazione di prontezza, speriamo che la sua condizione fisica sia buona e che possa dare un contributo importante".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!