RFV Martorelli su Kean: "Ha tempo per guadagnare soldi. Non gli consiglierei mai l'Arabia"

vedi letture

Direttamente da Pitti Uomo, evento di alta moda in corso di svolgimento a Firenze, in diretta su Radio FirenzeViola ha parlato Giocondo Martorelli, noto procuratore sportivo che si è soffermato sulla situazione di Moise Kean, attaccante della Fiorentina cercato con insistenza, in queste ore, dall'Al Qadsiah: "Non consiglierei a Kean di andare in un club in Arabia. Ha tutte le qualità e le potenzialità per far bene in Europa. Se decide di non restare gli si possono aprire opportunità di un altro livello tecnico nei principali campionati europei. Avrà tempo e modo di guadagnare dei soldi che oggi possono sembrare tantissimi però si perderebbe il suo aspetto più importante, ovvero di essere un giocatore di alto livello. Non consiglierei a un mio calciatore di fare questo tipo di scelta".

Tra l'altro è ancora nel pieno della carriera.

"Appunto, se avesse più di 30 anni potrebbe anche fare una scelta del genere. Per la prima volta ha fatto un grande campionato, è un Nazionale e quindi l'Arabia non è una possibilità che prenderei in considerazione. Avere la possibilità di affermarsi a Firenze è una grande occasione, anche se capirei una scelta differente nel caso in cui si presentasse al Viola Park un top club internazionale".

Invece dalla Premier si aspetta che tornino alla carica?

"Ancora il mercato è in evoluzione. Penso che qualche società importante, che ha bisogno di giocatori con le sue caratteristiche, non mi stupirebbe. Ci sarebbero tutte le condizioni per dare al ragazzo un'alternativa più seria da valutare rispetto a quella araba".