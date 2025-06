Calamai: " "Kean, minaccia araba: ma mi spaventano altri club"

Nel consueto appuntamento della mattina su Radio FirenzeViola col suo 'Caffè Nero Bollente', Luca Calamai ha parlato così della situazione legata a Moise Kean, corteggiato nelle ultime ore dall’Al Qadsiah: "Il frullatore Kean è entrato in azione ma era inevitabile, perché stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti in circolazione e tra l'altro con il cartellino del prezzo attaccato sulla maglia. La voce, più di una voce, che un club arabo abbia messo sul piatto un'offerta economica importante per Kean non mi sorprende. Non esiste un grande giocatore che in questi anni non sia stato avvicinato da un'offerta araba.

Io non temo però queste offerte. Ci avviciniamo all'anno del Mondiale e un attaccante come Kean, che ha come principale obiettivo quello di giocare il Mondiale con l'Italia, non può andare a caccia di quel tipo di calcio. Quindi gli arabi non mi spaventano, mi spaventano piuttosto quei club che per il momento sono ancora nell'ombra, ma che magari potrebbero farsi avanti con un'offerta pericolosa.