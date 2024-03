SPECIALE A RFV, Sarri a Firenze porterebbe esperienza

Ascolta l'audio

Luca Speciale a Radio FirenzeViola

Il giornalista di La7 Luca Speciale, noto tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per commentare le dimissioni di Maurizio Sarri: "La Lazio ha perso un giocatore importantissimo come Milinkovic-Savic che non è stato rimpiazzato e sta vivendo il calo di Immobile, che era stato determinante per la classifica nelle passate stagioni. Aggiungo che la Lazio per ripetere un campionato come quello della scorsa stagione non avrebbe dovuto giocare su 3 fronti".

Cambierebbe Italiano con Sarri?

"A Roma si parla di un interessamento per Italiano, non di una vera e propria chiacchierata tra le due parti. Sarri mi piacerebbe alla Fiorentina nella misura in cui l'allenatore ha fatto vedere cose meravigliose tra Napoli e Chelsea. A Firenze porterebbe esperienza. Prendendo Sarri però bisogna prendere il pacchetto completo: comprare i giocatori che vuole lui, fare la "minestra" con i giocatori che vuole lui e avere a che fare con il suo carattere".

Parlando di Italiano: perché non piace ai tifosi?

"Perché non è scoccata la scintilla che spesso è scoccata con allenatori che hanno fatto peggio di lui. Italiano non è riuscito a far accendere quella chimica che esula da un mero fattore tecnico".

