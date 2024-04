SCHWOCH A RFV, Manca il bomber. L'Atalanta attaccherà

Stefan Schwoch, ex attaccante di Napoli, Torino e Vicenza, è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro" dando una panoramica sull'attacco viola ed analizzando i prossimi avversari della Fiorentina in coppa Italia.

Qui a Firenze si parla di carenza di reti da ormai un paio di stagioni, è vero che un attaccante che sa segnare va in difficoltà se il gioco del suo mister non lo premia?

"Dipende davvero da molti fattori. Ad esempio, Vlahovic ha dimostrato di essere un giocatore efficace sotto la guida di Italiano, ma dopo la sua partenza la squadra sembra aver perso quel bomber che può garantire 20 gol in campionato. Beltran, sebbene acquistato per quel ruolo, non sembra essere una prima punta, e forse Belotti potrebbe essere la scelta più adatta. Ieri i viola hanno sperimentato Barak come falso nove, ma sembrava mancare di profondità. Questo ha comportato meno spazio tra le due linee, dove giocatori di alta qualità come Sottil o Ikoné avrebbero potuto inserirsi".

A proposito di Beltran, è un giocatore che adesso interpreta bene il ruolo di trequartista senza avere però le caratteristiche per giocare in quel ruolo

"Innanzitutto, è importante che un calciatore abbia la possibilità di giocare e accumulare sei-sette partite di fila, il che sembra aver giovato alla sua crescita. Spesso, i giocatori non hanno nemmeno il tempo di commettere errori, ma Beltran sembra avere ottime qualità. Tuttavia, alla Fiorentina manca proprio quella prima punta in grado di segnare 15-20 gol a stagione. Inoltre, si parla di questo perché la Fiorentina ha commesso degli errori nei momenti cruciali del campionato. Ad esempio, i rigori falliti potrebbero essere costati alla squadra 4-5 punti".

In vista del match contro i bergamaschi, da dove possono arrivare le insidie maggiori?

"Sicuramente Koopmeiners è un giocatore che può spostare gli equilibri anche se chiunque si trovi lì davanti può essere letale, è un meccanismo che funziona, è una squadra che fa della forza del gruppo la sua arma principale. Mi aspetto quindi una gara aggressiva dell'Atalanta, però la Fiorentina ha la tecnica e la verticalità per fargli male e la vedo al 55% vincente dopo l'1-0 dell'andata".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!