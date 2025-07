RFV Sauro Fattori su Sottil: "Fosse stato per me l'avrei dato via già nel 2021"

Ospite come sempre nel lunedì di Radio FirenzeViola, Sauro Fattori ha parlato così del momento della Fiorentina, esponendosi così sulla situazione di Riccardo Sottil, escluso dalla lista dei convocati per la seconda parte di ritiro dei viola: "Son contento perché Pioli si dimostra un allenatore con le idee chiare. Sottil potrà far bene de altre parti, se fosse stato per me l'avrei lasciato a Cagliari qualche anno fa visto che avevano pagato 10 milioni di euro. Però capisco la Fiorentina che pensava fosse giovane e che quindi potesse crescere, dopo 4 anni è arrivato il momento di dirsi addio".

Sulla Fiorentina che verrà invece: "Fazzini a me piace molto. Può anche giocare nei tre in mezzo al campo, anche se per caratteristica il suo ruolo è quello di Gudmundsson. Poi Pioli è un allenatore esperto e mette la società davanti alle sue responsabilità anche con le scelte che fa, per questo sta mettendo il centrocampo a due. La sua volontà di giocare a due sembra anche un messaggio alla dirigenza. Serve un centrocampista in più".