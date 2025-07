RFV Krausz: "Beltran piace al Flamengo ma gli argentini fanno fatica a giocare in Brasile"

Barend Krausz, procuratore che ha una grande predilezione per il mercato argentino e sudamericano, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dalla situazione di Lucas Beltran e del suo possibile addio: "Rientra nella storia di diversi argentini che a Firenze non hanno avuto grande fortuna nel recente passato. Come Infantino per dire, ma anche Quarta se vogliamo. Ho una mia teoria: so che Pradè è molto affezionato agli uruguaiani e non agli argentini e forse anche gli allenatori non hanno avuto un atteggiamento nei loro confronti che avrebbe potuto produrre maggiori benefici. O forse non ci hanno creduto molto e gli argentini sono molto orgogliosi. Senza fiducia, si ribellano. Potrebbero anche aver dato la colpa a Burdisso che ha segnalato questi giocatori. Al momento Beltran non ha avuto grandi offerte, forse l'approccio del Flamengo, ma per gli argentini è difficile andare a giocare in Brasile".

Beltran ci ha messo del suo nelle partite disputate a Firenze.

"Le colpe sono divise. Io non lo conosco di persona, però per quello che conosco la mentalità degli argentini, hanno bisogno di essere aiutati da parte dell'allenatore. Il tecnico deve far capire che crede in loro. Da parte sua probabilmente c'è stato un rilassamento ingiustificato e da parte del club, ha avuto un atteggiamento che non ha permesso agli argentini di inserirsi in questa Fiorentina. In passato la storia era diversa, perché gli argentini si sono sempre integrati benissimo in viola. Invece qui probabilmente la società non aveva una grande fiducia. Non capisco perché ingaggiarono Burdisso per il mercato argentino quando Pradè ha sempre avuto un occhio di riguardo per il calcio uruguaiano".

