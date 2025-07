Diretta speciale dall'Inghilterra: segui con noi l'allenamento della Fiorentina!

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso in onda Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e Sauro Fattori in diretta fino alle 20 per seguire il primo allenamento in Inghilterra della Fiorentina. Andrea Giannattasio, nostro inviato dal St. George's Park di Burton upon Trent per raccontarvi tutte le emozioni.

