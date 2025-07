RFV Davide Bassi: "Pioli ottimo sponsor per arrivare a Kessie ma l'ingaggio è un ostacolo"

Davide Bassi, ex portiere tra le altre di Atalanta ed Empoli, ha parlato dell'ex compagno di squadra ai tempi di Bergamo ovvero Franck Kessiè, da giorni in orbita viola, nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola:

Che ricordi ha di Kessie?

"Ottimi ricordi anche se sono passati quasi 10 anni. Era un giovane che tornava dal prestito al Cesena ma colpì tutti subito dai primi allenamenti. E' un giocatore forte però penso che sia una pista abbastanza impraticabile visto le cifre di cui si parla".

La vicinanza con Pioli può aiutare la Fiorentina ad acquistarlo?

"Indubbiamente il fatto di averlo già avuto, soprattutto nell'anno dello scudetto, è una cosa importante. Pioli può essere un ottimo sponsor per la Fiorentina ma l'ingaggio è un ostacolo. Il loro rapporto potrebbe essere un valore aggiunto anche per il rendimento sul campo visto come si conoscono entrambi".

Quanto è stato importante la conferma di De Gea come titolare e di Martinelli come dodicesimo?

"La riconferma di De Gea è stata fondamentale, non solo per la caratura del calciatore ma anche per le sue prestazioni dell'anno scorso. Era la prima mossa da fare ed è stata fatta. Per quanto riguarda Martinelli, chi di dovere lo ha ritenuto in grado di fare il secondo. Penso che con De Gea accanto potrà solo che migliorare, non penso che sia una scelta azzardata. E' importante fare esperienza ma questo se non ci sono alternative, con De Gea in porta, si impara tanto anche da secondo. E' successo anche a me facendo il vice di Balli".

