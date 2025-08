RFV Sandor Zwack: "Vi racconto il Paksi. Occhio a Bode, bomber da doppia cifra"

Il Paksi FC è una delle due squadre che potrebbe affrontare la Fiorentina nel playoff di Conference League dopo il sorteggio di oggi e per parlare di questo club, nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola è intervenuto l'imprenditore ungherese/fiorentino nonché grandissimo tifoso viola Sandor Zwack: "Ho chiamato il ct Marco Rossi per chiedergli un po' di info e mi ha detto che sono una squadra molto fisica, che gioca un calcio molto atipico per il campionato ungherese perché giocano a viso aperto. Sono una squadra molto unita, si conoscono a memoria e sono molto tosti. È difficile fargli gol sulle palle da fermo e l'anno scorso hanno vinto la Coppa d'Ungheria. Il giocatore più famoso è Daniel Bode, il centravanti è quasi 2 metri per 85 chili ed è stato il capocannoniere del campionato scorso con 15 gol. È l'unica squadra in Ungheria che hanno una rosa formata da soli giocatori ungheresi. Tifosi? Hanno più sostenitori dell'Akademia Puskas ma molti meno del Ferencvaros. Però negli ultimi anni sono andati sempre bene in campionato. La città di Paksi invece è famosa da queste parti perché ha l'unica centrale nucleare di tutto il paese e tutto gira intorno a questo".