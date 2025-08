Il CNB di Calamai: "La Fiorentina B ha diversi problemi, serve riflessione sulle riserve"

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio come sempre al Caffè Nero Bollente di Luca Calamai, che stamani ha commentato così l'amichevole di ieri e le seconde linee della Fiorentina. Queste le sue parole: "Prima amichevole in Inghilterra, prima sconfitta. Non riesco però a vedere aspetti che ci possano preoccupare. Davanti c'era una squadra più avanti con la preparazione, il calcio di agosto è anche questo.

Nessun allarme ma una riflessione sì. Per almeno un'ora abbiamo visto in campo la seconda squadra, anche qualcuno da terza scelta. Questo ha dimostrato che la seconda squadra della Fiorentina ha problemi di valore assoluto. Poiché l'assalto alla prossima Champions League impone di avere delle alternative, io credo che il 2-0 con il Leicester possa portare delle riflessioni se la rosa è completa non solo per i titolarissimi ma anche per le seconde linee".