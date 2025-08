FirenzeViola Zytomyr Polissja o Paks? I lupi senza tana contro la squadra atomica: alla scoperta delle possibili eurorivali viola

Zytomyr o Paks. Non certo mete turistiche da metà agosto, però sarà da una di queste due città che comincerà l'era del Pioli bis. Il primo match ufficiale della stagione viola è fissato per il 21 agosto prossimo, gara d'andata dei playoff di Conference League. La Fiorentina affronterà la vincente di Fútbol Klub Polissja Zytomyr-Paksi. Inutile dire che per i viola l'approccio con il quarto anno d'Europa sarà soft; doveroso però ricordare come, puntualmente, lo spartiacque del playoff d'agosto si è sempre rivelato più complicato di quanto non sembrasse dopo il sorteggio di Nyon. Twente, Rapid Vienna, Akademia Puskas. E ora? Due trasferte, dicevamo, non certamente glamour.

Il Klub Polissja è un club ucraino fondato nel 1959 e ha sede a Zytomyr, città nel cuore dell'Ucraina, a 140 chilometri da Kiev: inevitabilmente trasformata dopo l'invasione russa, che ha ridotto la popolazione della metà (prima del febbraio 2022 c'erano 260mila abitanti), questa cittadina un tempo famosa per essere una dei poli delle imprese sovietiche spaziali (è ota per il Museo Cosmonautico Korolëv, dedicato a Sergej Korolëv, uno dei padri del programma spaziale sovietico, nato proprio lì), Zytomyr adesso è una città in guerra e, nonostante sia ancora sotto il controllo di Kiev, è stata colpita duramente dai bombardamenti russi. Per questo il Klub Polissja non ha tutt'ora una sede propria, o comunque è costretto a giocare lontano da casa sua. L'ultimo turno di qualificazione, superato non senza fatica contro il Santa Coloma (Andorra) ha visto gli ucraini giocare la gara 'casalinga' in Slovacchia, possibile soluzione anche per la sfida del 21. Prima però c'è da battere il Paks, o Paksi. I lupi gialloverdi, così vengono chiamati i calciatori dello Zymotyr, partono probabilmente con un leggero vantaggio: sono reduci dalla miglior stagione in cinquant'anni di storia, un'annata conclusa col quarto posto, e hanno in Oleksiy Gutsulyak, esterno mancino classe '97 con nove presenze in Nazionale ucraina, la punta di diamante di una rosa per il resto formata da onesti mestieranti, quasi tutti ucraini.

Dall'altra parte, invece, sono TUTTI ungheresi. Il Paksi SE (nome completo Paksi Sportegyesület) ha una rosa a chilometro zero che riflette anche le inclinazioni politiche di uno dei paesi più ultranazionalisti d'Europa. Fondato nel 1912, il Paksi viene chiamato anche Atomcsapat,la squadra atomica. Il motivo è presto detto: a Paks, cittadina di quasi ventimila abitanti nella contea di Tolna, c'è l'unica centrale nucleare d'Ungheria. Un paesino grosso più o meno quanto il Comune di Bagno a Ripoli, sta vivendo un'estate da sogno per la squadra locale che non ha mai regalato grosse soddisfazioni (a proposito, in quei giorni, il 20 e 21 agosto, in paese si festeggia Santo Stefano d'Ungheria, quindi la città sarà comunque vestita a festa). L'exploit viene dalla scorsa annata e dalla vittoria a sorpresa della seconda Magyar Kupa consecutiva, secondo trofeo della storia ultracentenaria di un club che ha aperto la bacheca solo negli ultimi ventiquattro mesi. L'ultimo successo è arrivato ai rigori nella finalissima dello scorso 14 maggio contro il Ferencvaros. Il volto da copertina della squadra è Barna Toth, eroe di quella partita e già a segno in questi preliminari. Ungherese, come tutti i calciatori a disposizione: una decisione che strizza l'occhio alla politica di Orban, da sempre influente anche nel mondo del calcio. Occhio poi anche a Daniel Bode, centravantone da quasi 2 metri per 85 chili che è stato il capocannoniere del campionato scorso con 15 gol. I fiorentini guarderanno con attenzione le due sfide in programma giovedì prossimo (ore 20) e giovedì 14 agosto alle 19. Da questo doppio incrocio uscirà l'avversario dei viola. In ogni caso, per chiunque passerà il turno la doppia sfida contro i viola del 21 e 28 agosto sarà un evento irripetibile.