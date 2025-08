RFV Di Gennaro: "Il prezzo di Sohm ci sta, è un giocatore importante. Ora manca un 9"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex viola e nostro opinionista, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" all'interno del palinsesto di Radio FirenzeViola ripartendo da Simon Sohm: "E' un giocatore importante, ha forza fisica, sa giocare a pallone, inserimenti, ha tutto ciò che manca al centrocampo della Fiorentina. In questi anni la società viola ha cercato di rimanere in certi parametri, e con Sohm ha fatto un investimento importante. Il prezzo ci sta, è un giocatore che serviva. Non è arrivato Bernabé, ora c'è Sohm. Manca un 9, e poi la questione rinnovi. Il pessimismo ora non serve, serve entusiasmo, ma è stato anche il messaggio di Pioli. Quest'anno la Fiorentina ha una squadra più forte dell'anno scorso".

Paragone con gli altri centrocampi delle big? "La Fiorentina ha un buon centrocampo, Bernabe avrebbe alzato il livello qualitativo. Ma l'arrivo di Sohm accresce questo reparto. Qualche squadra come Napoli e Inter sono più collaudate. Il Milan bisogna vedere, ha perso Reijnders. L'Atalanta è forte, però ci sono tante da cose da vedere. Se dovesse andare via Mandragora è normale che che debba arrivare un altro centrocampo. Diventa difficile spendere 30 milioni per un centrocampista, ma anche 20 per Bernabe sarebbero stati un punto interrogativo. Anche la Roma a centrocampo deve rinforzarsi".

Fagioli? "Se ha recuperato a livello mentale allora non mi preoccupa. A livello tecnico non gli si può dire nulla. Qui è stato coccolato. Poi c'è Fazzini, non ce lo scordiamo, a livello tattico può essere molto utile".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!