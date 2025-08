FirenzeViola Simon Sohm a Firenze per le visite mediche: le prime immagini in viola del centrocampista

vedi letture

Simon Sohm è arrivato a Firenze per effettuare le visite mediche di rito propedeutiche per la firma del contratto che lo legherà ai viola fino a giugno del 2030. Sohm, accompagnato dalla Fiorentina all'Istituto Fanfani, si è mostrato sorridente e prontissimo per iniziare la nuova avventura in viola.

Il giocatore, che arriva dal Parma per 15 milioni di euro più 1 di bonus e il 5% sulla plusvalenza su una eventuale futura rivendita, dopo la firma volerà in Inghilterra dove si aggregherà al gruppo in vista di un possibile esordio contro il Manchester United nell'ultima amichevole del ritiro inglese.

Di seguito le immagini dell'arrivo alle visite mediche del nuovo centrocampista della Fiorentina: