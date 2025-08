Dagli inviati Pioli Jr (collaboratore tecnico): "Sto crescendo molto, adesso sto meno al pc e più in campo"

Dall'Inghilterra, parola ai match analyst viola. A margine dell'allenamento odierno presso le facilities del Leicester (strutture dedicate alla squadra femminile e alle giovanili), Gianmarco Pioli, collaboratore tecnico del padre, Stefano Pioli, ha parlato così del suo lavoro: "A Firenze, nel primo periodo, ero agli inizi. Da lì ho trovato tante possibilità, anche al Milan ho preso sempre più piede e nel corso degli anni dalla scrivania sono passato anche al campo. Quest'anno lavoro molto più sul campo rispetto a prima. Per lo studio degli avversari ci dividiamo il lavoro. Studiamo i vari sistemi di gioco, per vedere come si potrebbero comportare con noi. Sintetiziamo cinque-sei partite a testa, dividendole anche tra fase difensiva e fase offensiva. Noi facciamo la grossa scrematura e presentiamo all'allenatore una clip da 6-7 minuti massimo da presentargli. Il lavoro dei ragazzi sta diventando sempre più complesso e capiamo che le sedute video devono essere più corte, dobbiamo arrivare a dei video da 5 minuti circa".

Tendete a far vedere più gli errori o le giocate riuscite?

"Dipende dal momento. Ci sono occasioni in cui si deve far vedere cosa non funziona, altre volte in cui bisogna martellare sugli input positivi. Cerchiamo comunque sempre di limare i dettagli. Il nostro lavoro è difficile perché il tempo è sempre meno, si gioca spesso. Allenare tanto è difficile, allenare bene è altrettanto complesso. Dobbiamo cercare di toccare i tasti giusti. Il mister ha il lavoro più importante, noi cerchiamo di aiutarlo".

Come funziona il vostro lavoro durante la gara?

"Durante la partita siamo sugli spalti. Io sono in collegamento continuo con la panchina e mando immagini e informazioni. Io e gli altri selezioniamo clip da far vedere all'intervallo al mister o a livello individuale ad alcuni calciatori".