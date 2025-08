FirenzeViola Conference League, la Fiorentina affronterà la vincente di Polissya-Paksi! L'andata si giocherà in trasferta

14.48 - Ecco tutti gli abbinamenti per il playoff di Conference League:



Strasburgo (Francia) vs Vikingur (Islanda)-Brondby (Danimarca)

Silkeborg (Danimarca)-Jagiellonia (Polonia) vs Hajduk Spalato (Croazia)-Dinamo City (Albania)

Perdente di Panathinaikos (Grecia)-Shakhtar (Ucraina) vs Perdente di Servette (Svizzera)-Utrecht (Olanda)

Anderlecht (Belgio)-Sheriff (Moldavia) vs Aris Limassol (Cipro) - AEK Atene (Grecia)

Viking (Norvegia) - Basaksehir (Turchia) vs Universitatea Craiova (Romania)-Spartak Trnava (Slovacchia)

Crystal Palace (Inghilterra) vs Perdente di Fredrikstad (Norvegia)-Midtjylland (Danimarca)

Lugano (Svizzera)-Celje (Slovenia) vs Banik Ostrava (Rep. Ceca)-Austria Vienna (Austria)

Rakow (Polonia)-Maccabi Haifa (Israele) vs Kauno Zalgiris (Lituania)-Arda (Bulgaria)

Partizan Belgrado (Serbia)-Hibernian (Scozia) vs Perdente di AEK Larnaca (Cipro)-Legia Varsavia (Polonia)

Levski Sofia (Bulgaria)-Sabah (Azerbaigian) vs AZ Alkmaar (Olanda)-Vaduz (Liechtenstein)

Polissya (Ucraina)-Paksi (Ungheria) vs FIORENTINA

AIK Solna (Svezia)-Gyori (Ungheria) vs Rapid Vienna (Austria)-Dundee (Scozia)

Klaksvik (Far Oer)-Neman (Bielorussia) vs Rayo Vallecano (Spagna)

Losanna (Svizzera)-Astana (Kazakistan) vs St-Patrick's (Irlanda)-Besiktas (Turchia)

Larne (Irlanda del Nord-Santa Clara (Portogallo) vs Ballkani (Kosovo) Shamrock Rovers (Irlanda)

Rosenborg (Norvegia)-Hammarby (Svezia) vs - Mainz (Germania)

Sparta Praga (Rep.Ceca) Ararat (Armenia) vs Riga (Lettonia)-Beitar (Israele)

Perdente di Hacken (Svezia)-Brann (Norvegia) vs Perdente di Cluj (Romania)-Sporting Braga (Portogallo)

Perdente di PAOK (Grecia)-Wolfsberger (Austria) vs Araz Naxcivan (Azerbaigian)-Omonoia (Cipro)





14.32 - Nella prima fase di qualificazione e nel match d'andata contro il Paksi previsto per il prossimo giovedì 7 agosto, gli ucraini del Polissya hanno scelto il campo di Presov in Slovacchia, dove sono state disputate anche alcune partite del recente Europeo Under21.

La gara di ritorno della Fiorentina, prevista per giovedì 28 agosto, si giocherà a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium, ovvero nell'impianto di casa del Sassuolo.- La Fiorentina conoscerà la propria avversaria solo nella sera del 14 agosto, giorno della partita di ritorno tra Polissya e Paksi. La gara d'andata si giocherà una settimana prima, ovvero il 7 agosto. L'andata giocheranno in casa, presumibilmente in Slovacchia (come nei precedenti turni di qualificazione ndr), gli ucraini del Polissya mentre il ritorno verrà disputato in Ungheria, in casa del Paksi.

14.09 - Per la Fiorentina, presenti al sorteggio di Nyon, l'UEFA Match and Events Manager Edoardo Miano e il Main Contact UEFA Fabrizio Sanna. Nel frattempo vengono sorteggiati gli accoppiamenti del primo gruppo.



14.05 - Gli addetti Uefa hanno appena terminato di spiegare il sorteggio che sta prendere il via, tra poco la Fiorentina conoscerà il proprio abbinamento.



La Fiorentina a breve conoscerà l'abbinamento al match dei preliminari di Conference League da cui uscirà fuori il club che dovrà affrontare nel playoff del 21 e 28 agosto. Sono cinque i match che verranno sorteggiati nel Gruppo 2 della Fiorentina, ovvero:

Losanna (Svizzera)-Astana (Kazakhistan)

Hajduk Spalato (Croazia)-Dinamo City (Albania)

Universitatea Craiova (Romania)-Spartak Trnava (Slovacchia)

Kauno Zalgiris (Lituania)-Arda Kardzhali (Bulgaria)

Polissya (Ucraina)-Paksi (Ungheria)

Nel gruppo 2, le sorteggiate tra le "qualificate" chiamate "seeded" sono le seguenti:



Fiorentina

Vincente di Viking (Norvegia)-Basaksehir (Turchia)

Vincente di Rakov Czestochowa (Polonia)-Maccabi Haifa (Israele)

Vincente di St. Patrick's Athletic (Irlanda)-Besiktas (Turchia)

Vincente di Silkeborg (Danimarca)-Jagiellonia (Polonia)



Nel corso del sorteggio di Nyon, che prenderà il via alle 14, verrà sorteggiato anche il luogo delle gare di andata e di ritorno, con la Fiorentina che dovrà giocare la prima partita casalinga al Mapei Stadium e non al Franchi per via dei lavori in corso nello stadio di Campo di Marte.