RFV Salandin su Kean: "Può fare tutto, anche l'esterno. Domenica rigiocherà"

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della nazionale azzurra e su Kean: "Ieri Kean ha fatto una grande partita, mi è piaciuto molto, gli è mancato solo il gol. Le qualità di Kean sono sotto gli occhi di tutti".

Pensa che domenica rigiochi Kean?

"Penso che rigiochi lui vista anche la forma fisica, la partita di ritorno sarà una partita aperta. La Germania non giocherà per difendere l'1-0 e Kean in campo aperto si esalta e vista la difesa alta dei tedeschi dovrà essere bravo ad attaccare gli spazi".

Kean potrebbe giocare esterno?

"Vista la fisicità potrebbe fare anche quello, è un calciatore molto pericoloso è il primo calciatore che Spalletti ha contattato al suo arrivo sulla panchina azzurra".

Per molti anni l'Italia non ha avuto riferimenti offensivi, adesso ne ha due, quanto margine di miglioramento ha questa nazionale?

"I margini sono ampi, la nazionale è diversa da quella dell'europeo, Calafiori è cresciuto molto all 'Arsenal, Kean e Retegui sembrano finalmente esplosi, Tonali mancava e soprattutto Spalletti non era questo, ancora siamo lontani dalle grandi però ancora abbiamo davanti un anno e mezzo dove possiamo crescere".