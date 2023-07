ROSSITTO A RFV, Viola, prendi Hjulmand. Fiducia a Jovic

FirenzeViola.it

Fabio Rossitto a Radio Firenze Viola

Fabio Rossitto, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto quest'oggi nel corso di "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: "Sono curioso del ritiro della Fiorentina al Viola Park. Io vorrei tornare a Firenze, ne parlavo recentemente con Bressan, sarebbe bello ritrovarci tutti perché questa città la porti nel cuore. Ricordo i ritiri estivi... E' lì che crei le basi, lo stare assieme, si creano legami importanti anche durante l'anno. Li ho sempre vissuti con grande entusiasmo".

Chi vorrebbe vedere là davanti col numero nove sulle spalle?

"Un attaccante che fa gol è fondamentale e comunque i viola là davanti si sono comportati bene. Cabral è cresciuto col tempo. Se andiamo a guardare Vlahovic: quante difficoltà ha avuto? Non basta il nome, bisogna entrare anche in empatia con l'allenatore e Italiano è sempre stato bravo da questo punto di vista".

A Jovic darebbe ancora fiducia?

"Sì, bisogna dare tempo ai ragazzi di crescere e fare esperienza. Anche per assorbire il lavoro dell'allenatore. Jovic dà la sensazione di avere dei colpi, poi magari il fatto di conoscersi già col mister può facilitare il percorso di crescita".

Pereyra a Firenze lo vedrebbe bene?

"Sì, ha classe, numeri, carisma ed esperienza. Farebbe più che comodo, poi per carità c'è anche da dire che giocare al Franchi non è mai facile".

Qual è il suo giudizio su Amrabat?

"Tutti vogliono i grandi giocatori a poco, Amrabat ha dimostrato al Mondiale di avere delle grandi doti. E' giusto il suo prezzo, quindi se arriva la società giusta è normale rifletterci".

Auspica che si arrivi a un accordo con Castrovilli?

"Sì perché rappresenta qualcosa di importante per questa città, Firenze è molto legata a lui e sapere che il ragazzo punta sulla città farebbe bene a tutti".

Hjulmand le piacerebbe come sostituto di Amrabat?

"Assolutamente sì, ha personalità, gioca corto ma anche lungo. Ha qualità e potrebbe dare tanto, non ce ne sono tanti come lui. Vale i 25 milioni richiesti, è anche un ragazzo con la testa sulle spalle... Sarebbe un investimento buono".